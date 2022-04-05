Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия сформировала пул из почти 200 самолетов для полетов за рубеж, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

Он также сообщил, что сейчас в российском реестре зарегистрированы около 900 самолетов авиакомпаний РФ. В конце марта министр транспорта говорил, что всего в стране эксплуатируются более 1,3 тысячи самолетов.

"Мы перерегистрировали все самолеты в российском реестре", – цитирует Савельева РИА Новости.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.

