Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов в Москву из Дели и обратно

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Индийская авиакомпания Air India приостановила продажу билетов по маршруту Дели – Москва – Дели. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на посольство России в Индии.

В посольстве добавили, что перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными. Там уточнили, что в настоящее время возможно пользоваться транзитными авиаперелетами из Индии в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами, в том числе с Индией. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, будут сняты ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между Россией и другими странами.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.

Обострению ситуации предшествовало то, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.