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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует построить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".

В госкорпорации отметили, что данные воздушные суда оснащаются российскими двигателями ПС-90.

"Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно", – пояснили в "Ростехе".

В ведомстве напомнили, что самолет вмещает 210 пассажиров, а дальность его полета составляет до 6,5 тысячи километров, что является оптимальным вариантом для перевозок внутри страны.

Кроме того, повышенная надежность позволила использовать Ту-214 в качестве базовой модели лайнеров по договору "Открытое небо".

"Также самолеты этого типа составляют основу парка специального летного отряда "Россия", которые обеспечивают авиационные перевозки государственных деятелей, включая президента России", – добавили в госкорпорации.

Необходимость серийного производства Ту-214 возникла на фоне введенных санкций США и Евросоюза, которые включают в том числе полный отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию. Вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что РФ может задействовать резерв по производству пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214 для стабилизации ситуации. Ранее такие самолеты выпускались малой серией для спецзаказчиков.