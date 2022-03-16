Борисов допустил задействование резерва по производству Ил-96 и Ту-214

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РФ может задействовать резерв по производству пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Сегодня они выпускаются малой серией для спецзаказчиков. Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер", – уточнил Борисов, слова которого приводит аппарат вице-премьера.

По его словам, опираясь на результаты анализа, будет принято решение о возможном задействовании резерва по дополнительному производству данных воздушных судов.

Ранее в Минпромторге рассказали о расширении производства самолетов SSJ 100. Уточнялось, что в России ежегодно планируется производить около 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями.