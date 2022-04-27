Приложение "Аэрофлота" пропало из App Store

12:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Приложение российской авиакомпании "Аэрофлот" пропало из App Store, сообщает РИА Новости. В Google Play оно по-прежнему доступно.
Отмечается, что мобильное приложение авиакомпании, уже установленное на устройства с операционной системой iOS или Android, продолжает стабильно работать.
В то же время пассажиров попросили не переустанавливать приложение из-за невозможности скачать его повторно в магазине приложений App Store. Для тех, кто не успел установить мобильное приложение, доступно веб-приложение.
Ранее приложение стримингового сервиса Spotify стало недоступно в App Store для пользователей из России. При попытке поиска приложения магазин выдает только российские сервисы потоковой передачи музыки.
Ситуация осложнилась, когда ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Некоторые международные компании между тем приняли решения приостановить свою деятельность в РФ или полностью уйти с российского рынка.
Приложение "Аэрофлота" удалили из App Store
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