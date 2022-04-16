Приложение "Сбермегамаркета" удалили из Google Play

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приложение маркетплейса "Сбермегамаркет" стало недоступно для пользователей магазина приложений Google Play, сообщает ТАСС.

"В настоящее время приложение мультикатегорийного маркетплейса "Сбермегамаркет" и приложение для продавцов "Сбермегамаркет PRO" недоступно для скачивания и обновления в магазине Google Play", – заявил представитель компании.

Ранее установленные на устройства под операционной системой Android приложения работают без ограничений, удалять их не требуется.

Новые клиенты маркетплейса или удалившие приложение ранее могут скачать его напрямую с сайта компании. В ближайшее время, как сообщили в "Сбермегамаркете", аналогичная услуга будет предоставлена продавцам.

В компании также напомнили, что скачивать приложение в непроверенных местах нельзя. На время проблем с мобильным ПО, можно делать заказы непосредственно с сайта компании после авторизации в своем профиле.

Ранее вследствие блокирующих санкций США и Великобритании приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.