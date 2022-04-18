Spotify стал недоступен в App Store для пользователей из РФ

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Приложение стримингового сервиса Spotify стало недоступно в App Store для пользователей из России.

Аналогичная ситуация произошла с Huawei AppGallery. При попытке поиска приложения оба магазина выдают только российские сервисы потоковой передачи музыки.

Spotify перестал работать в России с 11 апреля. До этого у пользователей была возможность скачать персональные данные, а также удалить свой аккаунт.

Решение о приостановке деятельности на территории РФ в компании объяснили действующим в стране законом об уголовной ответственности за фейки о деятельности ВС РФ.

Ситуация осложнилась, когда ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Некоторые международные компании между тем приняли решения приостановить свою деятельность в РФ или полностью уйти с российского рынка.

