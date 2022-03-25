Spotify с апреля прекратит работу в РФ

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с апреля прекратит предоставлять услуги в России. Об этом сообщают представители компании, передает ТАСС.

Отмечается, что решение о прекращении работы в России принято в связи с действующим в стране законом об уголовной ответственности за фейки о деятельности ВС РФ.

"Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России", – заключили в компании.

Spotify планирует полностью уйти из РФ в начале апреля.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.