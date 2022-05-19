В Utair заверили, что уровень безопасности европейских вертолетов не снизится

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Авиакомпания Utair не допустит снижения уровня безопасности эксплуатируемых вертолетов европейского производства, несмотря на санкции, заявил генеральный директор компании Андрей Мартиросов ТАСС.

"Мы эксплуатируем 25 вертолетов европейского производства в России. Конечно, проблемы существуют. Единственное, что могу гарантировать, – мы не позволим ухудшения уровня безопасности полетов", – сказал Мартиросов, комментируя западные санкции в авиационной сфере.

По его словам, Utair располагает достаточным запасом комплектующих и агрегатов.

7 апреля министерство торговли США ввело экспортные ограничения против авиаперевозчиков России – "Аэрофлота", Azur Air и Utair. Согласно документу, эти организации не смогут принимать участие в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования.

11 апреля Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности. Среди них оказались "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Utair и другие. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и пролеты над его территорией в связи с вызывающим опасение техническим состоянием воздушных судов.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.