Путин поручил обеспечить ж/д перевозки к югу России на фоне закрытия аэропортов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские власти должны принять меры для обеспечения достаточного объема железнодорожных перевозок в южные города России на фоне ограничения работы аэропортов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса РФ.

"Я знаю, что РЖД уже запустили дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море. Очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме", – сказал президент, напомнив, что многие россияне планируют свой летний отдых провести на море.

Глава государства также коснулся развития транспорта в стране в целом. По его словам, необходимо перестраивать логистику, разрабатывать новые транспортные проекты на фоне переключения глобальной экономической активности с Запада на другие регионы. При этом важно в таких проектах закладывать избыточную мощность с расчетом на перспективу, считает он.

"Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключается с запада на более интересные растущие регионы. <...> Но важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты", – заключил Путин.

Ранее во вторник Росавиация в очередной раз продлила введенный 24 февраля режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. До 31 мая самолеты не будут летать в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

