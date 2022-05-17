Росавиация продлила срок приема заявок на возврат пассажирам стоимости авиабилетов

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Росавиация сообщила о продлении срока приема заявок на возврат пассажирам стоимости авиабилетов по отменным из-за внешних ограничений маршрутам до 22 мая, говорится в сообщении ведомства.
Решение о продлении срока принято в связи с просьбами авиакомпаний из-за необходимости дополнительного времени на подготовку пакета документов на получение льготы.
В Росавиации добавили, что в конце июня – начале июля запланированы выплаты субсидии по результатам первого этапа отбора, которые предусматриваются в мае, августе и ноябре.
Уточняется, что объем предоставленных субсидий составляет 19,5 миллиарда рублей.
Ранее замруководителя Росавиации Владимир Потешкин заявил, что вопрос стоимости билетов на самолет имеет важное социальное значение, и любое ее увеличение должно быть обоснованным.
Замруководителя Росавиации уточнил, что в связи с отменой рейсов авиаперевозчикам было дано поручение продолжить работу с пассажирами, в том числе организовать возврат средств за билеты в полном объеме или предоставить возможность перебронировать их на альтернативные направления.
Росавиация не согласовала в полном объеме полетную программу турецких авиалиний
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