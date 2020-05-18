Росавиация согласовала предоставление 7,9 млрд рублей субсидий "Аэрофлоту"

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Росавиация подписала приказ о выделении группе "Аэрофлот" 7,89 миллиарда рублей субсидий из-за снижения количества перевозок на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра транспорта, руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Выплаты получат авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора". Компания "Победы" не числится в этом списке, поскольку от нее не поступало заявок на субсидирование, подчеркнул Нерадько.

Кроме того, Росавиация рассматривает заявки на субсидию от компаний S7, Smartavia, Azur Air, Red Wings, "Уральские авиалинии" и "Азимут".

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года.

Субсидии направляются на предоставление заработной платы сотрудникам авиации, на лизинговые платежи и на другие аэропортовые расходы, в том числе на оплату стоянки воздушных судов.

Ранее Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний более 23 миллиардов рублей. Глава государства пояснил, что эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, выплату зарплат сотрудникам и оплату стоянки воздушных сил.

С 27 марта в России прекращено регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,5 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям за вывоз россиян. Росавиацию обязали контролировать целевое и эффективное использование этих средств и предоставить доклад до 1 февраля 2021 года.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.

