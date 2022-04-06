Временно закрытые аэропорты в южных городах России получат субсидии

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Временно закрытые 11 аэропортов на юге страны получат субсидии со стороны правительства. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По его словам, данную субсидию уже поддержал Владимир Путин. Савельев отметил, что такая поддержка позволит аэропортам восстановить потери.

Росавиация ранее продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 13 апреля. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ситуация в сфере авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

