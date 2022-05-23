В Ростуризме назвали минимальную стоимость путевок по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Цены на недельный отдых на двоих в Крыму и Краснодарском крае с трехразовым питанием и проживанием в отеле начинаются от 30 тысяч рублей, сообщает Ростуризм.

"Например, сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле с тремя звездами на Черном море – в Крыму и Краснодарском крае – с трехразовым питанием за 30–40 тысяч рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тысяч рублей на двоих, это базовая цена без питания", – отмечается в сообщении.

Цены на недельный отдых в санаториях Татарстана или Калининградской области начинаются от 44 тысяч рублей на двоих с перелетом и питанием. Россиянам также предлагают и доступные экскурсионные туры в Санкт-Петербург, минимальная стоимость которых составляет 10 тысяч рублей на одного. Продолжительность – две ночи, перелет и завтраки также включены в стоимость.

"Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу с завтраками начинаются от 21 тысячи рублей с человека. И это лишь малая часть доступных предложений на лето", – отметили в Ростуризме.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент на лето можно приобрести туры по самым разным направлениям на базе чартерной перевозки, которая организована при поддержке Ростуризма.

"Мы компенсируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, благодаря этому туроператор может формировать удобные, полностью продуманные под ключ туры по цене в полтора-два раза ниже рыночной", – отмечается в сообщении.

Ранее в Госдуме выступили за увеличение отпуска выбирающим отдых в России. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России.

По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Как предложил депутат, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.

