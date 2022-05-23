Фото: ТАСС/пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Туристический поезд "В Карелию" продолжит курсировать летом, говорится на сайте Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Уточняется, что поезд № 928/927 следует по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала (Карельская) – Выборг – Москва.

"Поезд будет отправляться в пятницу 3, 10, 17, 24 июня, а также 1 и 8 июля с Ленинградского вокзала Москвы в 21:08. И прибывать обратно по понедельникам в 09:47", – говорится в сообщении.

В состав поезда будут включены комфортабельные одноэтажные вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны. В одном из вагонов предусмотрено специализированное купе для маломобильных граждан. Для пассажиров будет работать вагон-ресторан.

Ранее сообщалось, что два дополнительных рейса туристического поезда "В Сибирь" по маршруту Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва назначены на 10 июня и 8 июля. Туристический поезд № 926/925 отправится из Москвы 10 июня в 20:50, а 8 июля – в 18:50.

