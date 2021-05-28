Единые цены и стандарты будут действовать в вагонах-бистро РЖД

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Единые стандарты и цены на питание введут в поездах РЖД. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

"Про питание в поездах: меняется только технология приготовления и хранения блюд. Будут действовать единые стандарты и цены на питание во всех поездах", – рассказали в РЖД.

По новым стандартам, в вагон-бистро будут загружать стерильные контейнеры с блюдами, заранее приготовленными поварами в стационарных условиях. Уже после заказа готовое блюдо разогреют и сервируют для подачи пассажиру.

Новое меню составят из детских и вегетарианских блюд, а также добавят супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы и десерты. Поесть можно будет как в зале вагона-бистро, так и на своем пассажирском месте. Детские организованные группы получат питание только в вагоне-бистро.

Глава РЖД Олег Белозеров ранее заявил, что в компании работают над вопросом изменения концепции обслуживания в вагонах-ресторанах. Привычный формат могут оставить только в фирменных и туристических поездах.