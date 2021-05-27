Более 10 участков предоставят в аренду для реконструкции на Курском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Для реконструкции железнодорожной инфраструктуры в центре и на юго-востоке столицы ОАО "РЖД" предоставят в аренду 11 земельных участков. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
"Земельные участки ориентировочной площадью 0,22 гектара будут предоставлены в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней для реконструкции участка МЖД на Курском направлении: Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Товарная-Курская – Карачарово", – рассказала она.
Отмечается, что в рамках проекта будут построены дополнительные главные пути. Сейчас указанные участки свободны от застройки.
Ранее сообщалось, что на новой станции Печатники МЦД-2 завершился монтаж металлических конструкций надземного пешеходного перехода, частично построена одна платформа и ведется установка навеса на второй.
Станция готова на 60%, в настоящее время специалисты проводят остекление.
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