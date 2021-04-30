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Транспорт

11:04

Москва предоставит РЖД землю для развития МЦД-2

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные власти предоставят ОАО "РЖД" 11 земельных участков на юге и юго-востоке Москвы для организации движения на участке второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) Подольск – Нахабино. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Глава службы Анастасия Пятова пояснила, что на юге столицы компания получит в аренду 0,02 гектара земли для реконструкции станции Царицыно. Остальные 10 участков общей площадью 0,2 гектара будут переданы для строительства остановочного пункта Печатники.

По словам Пятовой, срок аренды данных участков составит 11 месяцев и 28 дней. В данный момент они свободны от строительства.

Ранее сообщалось, что на новой станции Печатники МЦД-2 завершился монтаж металлических конструкций надземного пешеходного перехода, частично построена одна платформа и ведется установка навеса на второй. Станция готова на 60%, в настоящее время специалисты проводят остекление.

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