Строительство станции Печатники МЦД-2 завершено на 60%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На новой станции Печатники второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) завершился монтаж металлических конструкций надземного пешеходного перехода, частично построена одна платформа и ведется установка навеса на второй. Станция готова на 60%, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время специалисты проводят остекление.

"Новая станция Печатники МЦД-2 строится между станциями Текстильщики и Люблино на границе районов Печатники и Текстильщики. Здесь ведутся масштабные работы: строятся станции МЦД и БКЛ, а также Юго-Восточная хорда", – говорится в сообщении.

Планируется, что там появится современный городской вокзал. Внутри расположатся турникеты, кассы, залы ожидания и туалеты. На станции установят восемь эскалаторов и четыре лифта. Предполагается, что к 2030 году каждый день ей будут пользоваться 11 тысяч пассажиров.

В Дептрансе добавили, что новый ТПУ объединит МЦД, метро и наземный городской транспорт. С новой станции МЦД-2 к существующей станции Люблинско-Дмитровской линии метрополитена и строящейся БКЛ метро будет вести крытая пешеходная галерея с двумя выходами.

После открытия станции Печатники МЦД-2 новые удобные маршруты появятся у более чем 360 тысяч жителей районов Печатники, Текстильщики и Люблино.

Ранее сообщалось, что новую станцию второго Московского центрального диаметра Щукинская планируют открыть в июне. Новый остановочный пункт будет состоять из островной платформы и конкорса сложной Z-образной формы.

Как уточнили в РЖД, витражное остекление планируется использовать для отделки вестибюлей и лестничных сходов. В переходе будут располагаться кассы с билетопечатающими автоматами и турникеты.

Для удобства маломобильных пассажиров на станции поставят шесть эскалаторов и три лифта. В рамках второго этапа, когда закончат строить вторую платформу, планируется добавить один лифт и два эскалатора.

