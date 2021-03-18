Станцию МЦД-2 Щукинская планируют открыть в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новую станцию второго Московского центрального диаметра Щукинская планируют открыть в июне. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на представителей МЖД.
"Открытие станции Щукинская запланировано летом текущего года, в июне. Новый остановочный пункт будет состоять из островной платформы и конкорса сложной Z-образной формы", – рассказали в пресс-службе Московской железной дороги. По информации перевозчика, подобная конструкция стала наиболее оптимальной в условиях существующей городской застройки.
Как уточнили в РЖД, витражное остекление планируется использовать для отделки вестибюлей и лестничных сходов. В переходе будут располагаться кассы с билетопечатающими автоматами и турникеты.
Для удобства маломобильных пассажиров на станции поставят шесть эскалаторов и три лифта. В рамках второго этапа, когда закончат строить вторую платформу, планируется добавить один лифт и два эскалатора.
"В настоящее время на Щукинской завершено строительство перехода и островной платформы, ведутся отделочные работы в вестибюлях. Кроме того, началось возведение переходов с навесами в сторону метро и Полесского проезда", – пояснили в РЖД.
После того как наступит тепло, строители будут заниматься благоустройством прилегающей к новой станции территории.
"Вокзал на станции Щукинская в ближайшие месяцы примет первых пассажиров, он станет десятым современным вокзалом на МЦД-2", – подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, при постройке станции много внимания уделялось ее интеграции с другими видами транспорта.
"Благодаря новому железнодорожному вокзалу жители районов Щукино и Покровское-Стрешнево смогут строить альтернативные удобные маршруты по Москве и области", – обратили внимание в пресс-службе столичного департамента транспорта.
После введения станции поездки станут комфортнее для 168 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево, добавили в департаменте.
Ранее стало известно, что ТПУ "Калужская" появится в Обручевском районе Москвы. Открытие южного участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание около 550 тысяч человек.
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