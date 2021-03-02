ТПУ "Калужская" появится в Обручевском районе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Транспортно-пересадочный узел "Калужская" появится в Обручевском районе столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что ТПУ создадут на базе станции метро "Калужская" Калужско-Рижской линии и строящейся станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ). Уточняется, что этот ТПУ обеспечит пересадку между двумя станциями метро и наземными видами транспорта.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что четыре станции метро откроются в Обручевском районе в ближайшие годы. Это две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет на Троицк.
Станция "Воронцовская" входит в состав южного участка БКЛ метро – от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская". Общая длина участка составляет семь километров, на нем строятся станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". В настоящее время участок готов на 64%.
Отмечалось, что открытие южного участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание около 550 тысяч человек, проживающих в ближайших районах, а также сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10–15%.
Также в районе, помимо улучшения транспортной доступности, реализуется еще ряд проектов в рамках программы "Мой район". В частности, в ближайшие годы будут благоустроены Ленинский проспект, улица Профсоюзная, а также Воронцовский парк, усадьба "Богородицкое" и еще более 70 дворов. Также в районе в рамках программы реновации расселят 17 жилых домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек.
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