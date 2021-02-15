Собянин: четыре станции метро откроются в Обручевском районе в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре станции метро откроются в Обручевском районе в ближайшие годы. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ строящейся станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

"Всего в Обручевском районе в ближайшие годы появятся четыре станции. Это две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет на Троицк. Ситуация с доступностью метро в Обручевском районе радикально изменится в лучшую сторону", – сказал Собянин.

Гендиректор компании-подрядчика ООО "ИБТ" Руслан Сарыбаев отметил, что в настоящее время специалисты приступили к архитектурно-отделочным работам, также параллельно проводятся инженерные работы.

Станция "Воронцовская" входит в состав южного участка БКЛ метро – от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская". Общая длина участка составляет семь километров, на нем строятся станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". В настоящее время участок готов на 64%.

Отмечается, что открытие южного участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание около 550 тысяч человек, проживающих в ближайших районах, а также сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10–15%.

Также в районе, помимо улучшения транспортной доступности, реализуется еще ряд проектов в рамках программы "Мой район". В частности, в ближайшие годы будут благоустроены Ленинский проспект, улица Профсоюзная, а также Воронцовский парк, усадьба "Богородицкое" и еще более 70 дворов. Также в районе в рамках программы реновации расселят 17 жилых домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что еще шесть станций метрополитена появятся в ближайшие годы на территории ТиНАО. В настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии. Как рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов, там появятся станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка".