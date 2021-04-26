Новый вокзал Щукинская МЦД-2 готов на 80%

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Летом в столице заработает новый вокзал Щукинская МЦД-2, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Telegram.
Как подчеркнули в ведомстве, сейчас вокзал готов на 80%, и скоро он станет еще одной удобной пересадкой на метро.
"Сейчас от подземки до станции Покровское-Стрешнево идти почти 15 минут. Щукинская заменит станцию Покровское-Стрешнево. От Щукинской на Таганско-Краснопресненскую линию и наземный транспорт можно будет с комфортом пересесть всего за пару минут, пройдя по крытой пешеходной галерее", – рассказали в Дептрансе.
Хаб объединит пассажиров более 10 автобусных и 6 трамвайных маршрутов, метро и МЦД. Поездки станут комфортнее для более, чем 122 тысяч человек.
На станции Щукинская МЦД-2 появится пешеходный наземный переход, вестибюль с лифтами и эскалаторами и две платформы с навесами на всю длину. Около станции разместятся пешеходные дорожки, газоны и современное освещение.
Ранее сообщалось, что новую станцию второго Московского центрального диаметра Щукинская планируют открыть в июне. Новый остановочный пункт будет состоять из островной платформы и конкорса сложной Z-образной формы.
Как уточнили в РЖД, витражное остекление планируется использовать для отделки вестибюлей и лестничных сходов. В переходе будут располагаться кассы с билетопечатающими автоматами и турникеты.
Для удобства маломобильных пассажиров на станции поставят шесть эскалаторов и три лифта. В рамках второго этапа, когда закончат строить вторую платформу, планируется добавить один лифт и два эскалатора.
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