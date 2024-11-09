В ГД предложили выплачивать студенткам в РФ 100 тыс рублей за рождение ребенка

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать премию в 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым матерям-студенткам в тех регионах страны, где показатель смертности выше рождаемости.

Аналогичная мера уже была введена в Хабаровском крае. Выплату со следующего года смогут получить девушки, родившие ребенка в возрасте от 18 до 23 лет. Они также должны учиться очно в организациях высшего или профессионального образования.

По словам Чернышова, данная инициатива может простимулировать рождаемость и повысить уровень соцзащиты для женщин, решающихся на материнство в период учебы.

"Если этот опыт в рамках региона будет признан успешным, то такой подход можно распространить на федеральном уровне – в тех регионах, где смертность выше рождаемости", – приводит РИА Новости слова депутата.

Чернышов оценил реализацию программу в 4 миллиарда рублей в год из федерального бюджета. Тем не менее это будет важным вложением для поддержки молодых семей и улучшения демографической ситуации в стране, уверен он.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по защите семьи планирует выдвинуть на обсуждение вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях, где можно оставить ребенка под присмотром во время рабочей смены.

Также остается крайне востребованным предложение о создании детских садов при университетах, отмечали в ГД. По словам депутатов, уже сейчас решается вопрос об организации ясельных комнат с социальными нянями, чтобы помещения были прямо в студенческих общежитиях.