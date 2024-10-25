Депутат Милонов: крупные предприятия должны создавать детские сады или ясли

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Комитет Госдумы по защите семьи планирует выдвинуть на обсуждение вопрос создания детских садов или яслей при крупных предприятиях, где можно оставить ребенка под присмотром во время рабочей смены. Об этом заявил зампред этого комитета Виталий Милонов в беседе с РИА Новости.

"Мы могли бы показать такой великолепный пример гуманизма, который немыслим нигде в мире. Я буду обсуждать этот вопрос со своими коллегами по комитету", – заявил депутат.

Он напомнил, что подобная инициатива существовала еще в СССР и на сегодняшний день применяется в некоторых местах. Также Милонов подчеркнул, что не все родители могут позволить себе услуги няни, так как они обходятся дорого, или же оставить ребенка на бабушку или дедушку.

"Уверен, что как минимум мы сможем создать в черновике механизм развертывания таких садов и яслей по всей стране", – подытожил политик.

В Госдуме также рассматривают инициативу введения в детских садах летнего режима. Так, депутат Яна Лантратова обратила внимание, что дошкольные учреждения сами устанавливают режим работы на летний сезон и, как правило, они в этот период не работают. Однако детсады дают возможность родителям работать, но летом они вынуждены нанимать няню, чтобы ребенок находился под присмотром, или прекращать трудовую деятельность.

В свою очередь, депутаты фракции ЛДПР предложили предоставлять социальные сертификаты россиянам, которым не удалось устроить ребенка в детский сад. Инициатива особенно актуальна для семей, в которых работают оба родителя или где ребенка воспитывает только мама или папа в одиночку.