Депутат Лантратова: в РФ следует установить летний режим работы для детсадов

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В России предлагают ввести летний режим работы для детских садов. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Ее слова приводит RT.

Она направила соответствующее письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. Парламентарий обратила внимание, что дошкольные учреждения сами устанавливают режим работы на летний сезон. Как правило, они в этот период не работают.

"При этом в ряде регионов, например в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, существует практика организации дежурных групп в детских садах или же дежурных детских садов, осуществляющих работу в летнее время", – добавила Лантратова.

Депутат подчеркнула, что детские сады дают возможность родителям работать. Однако летом они вынуждены нанимать няню, чтобы ребенок находился под присмотром, или прекращать трудовую деятельность, объяснила она.

Ранее эксперт Мария Маргулис заявила о высоком спросе на услуги нянь на рынке труда, который наблюдается уже несколько лет. Среди основных факторов, влияющих на уровень дохода специалистов этой сферы, она назвала квалификацию, объем часов и конкретные обязанности.