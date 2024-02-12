Эксперт озвучила заработок нянь в РФ

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Зарплата нянь в России может достигать 200 тысяч рублей в месяц. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила гендиректор кадрового агентства Мария Маргулис.

По ее словам, высокий спрос на услуги нянь на рынке труда наблюдается уже несколько лет. Она отметила, что очень подготовленные кадры могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц, более реальные цифры – около 100 тысяч рублей.

Среди основных факторов, влияющих на уровень дохода специалистов этой сферы, она назвала квалификацию, объем часов и конкретные обязанности. Маргулис указала, что специфической подготовки нянь на базе учебных заведений нет. Наниматель в основном учитывает наличие педагогического образования и опыт работы с детьми, заключила эксперт.

Ранее москвичам рассказали о самых высоких зарплатах в городе. Так, главный системный администратор может получать в месяц до 320 тысяч рублей, руководитель отдела продаж – до 250 тысяч, главный инженер проекта – до 230 тысяч, ведущий архитектор – до 180 тысяч, программист SQL – до 170 тысяч.

"Актуальный репортаж": в РФ появилась нехватка нянь