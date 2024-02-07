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07 февраля, 07:45

Общество

Безработица в столице снизилась более чем на 20% за 2023 год

Безработица в столице снизилась более чем на 20% за 2023 год

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Безработица в столице за 2023 год снизилась более чем на 20% до рекордно низких показателей. Уровень безработицы в Москве составил 0,3%, что на 0,09 процентного пункта меньше, чем годом ранее – это абсолютный минимум за 15 лет.

Какие плюсы и минусы существуют у низкой безработицы? Влияет ли она на рост московских зарплат? И какие специалисты будут востребованы в столице через 5–10 лет? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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