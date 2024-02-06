Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада, передает официальный телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра Петр Бирюков заявил, снегопад уже накрыл город. По его словам, обильные осадки ожидаются в столице и в среду, 7 февраля. Порывы ветра могут достичь 15–17 метров в секунду.

"Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – добавил заммэра.

Специалисты комплекса городского хозяйства непрерывно следят за состоянием дорог. Для устранения последствий снегопада используется спецтехника: проводится прометание с последующей противогололедной обработкой.

Коммунальщики расчищают от снега тротуары, остановки транспорта, подходы к станциям и платформам, а также к объектам соцсферы. После снегопада очистку будут проводить на кровлях и выступающих элементах фасадов зданий. Места работ огорожены специальными лентами. На постоянном дежурстве на МКАД и в ТиНАО находятся тягачи. Они нужны для помощи грузовикам в условиях непогоды.

В свою очередь, Дептранс Москвы попросил столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

"Завтра (7 февраля. – Прим. ред.) в городе ожидается снегопад – рекомендуем использовать метро для поездок по городу. Синоптики прогнозируют снегопад в течение всего завтрашнего дня", – говорится в сообщении.

Водителей большегрузов призвали заранее планировать поездки и не перегружать свои транспортные средства. Автомобилистам также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию с другими машинами и оставаться внимательными за рулем. Экипаж ЦОДД продолжает круглосуточно следить за ситуацией на столичных дорогах.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил об интенсивных осадках в Москве 7 февраля. Они будут сопровождаться постепенным снижением температуры, добавил он.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, снегопады в столицу принес циклон "Ольга". Выпадение осадков продлится до вечера среды, затем циклон уйдет в Рязанскую, Тамбовскую области и Поволжье, заметил он.



Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 7 февраля