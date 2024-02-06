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06 февраля, 08:51

Общество

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

До этого соответствующее предупреждение объявили в столичном регионе до 21:00 вторника, 6 февраля.

"Период предупреждения – до 20:00 7 февраля. Гололедица на дорогах", – говорится в сообщении.

Более того, 7 февраля в Москве прогнозируются интенсивные снегопады. Осадки будут сопровождаться постепенным понижением температуры воздуха.

Уже 8 и 9 февраля она опустится до 15–20 градусов мороза. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сравнил показатели с "сыктывкарскими".

"Утро": -3 градуса ожидается в столице 6 февраля

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