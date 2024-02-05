Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать до 21:00 6 февраля.

Ранее стало известно, что на текущей неделе москвичей ожидает похолодание. Температура воздуха в городе может опуститься до -21 градуса.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, воздух остынет до 15–20 градусов мороза 8 и 9 февраля. Таким температурные показатели синоптик сравнил с "сыктывкарскими".



Температура в столице опустится ниже -10 градусов к 7 февраля