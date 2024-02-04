Сугробы в Москве выросли до 44 сантиметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сугробы в российской столице выросли за сутки на 5 сантиметров – с 39 до 44 сантиметров. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в своем телеграм-канале.

"За минувшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков, а сугробы на опорной метеостанции ВДНХ выросли на 5 сантиметров – с 39 до 44 сантиметров. Высота снежного покрова на других столичных метеостанциях составляет: Балчуг – 38 сантиметров, МГУ – 47 сантиметров, Тушино – 53 сантиметров", – сообщил синоптик.

По словам Тишковца, в Москве и области за предстоящую неделю может выпасть 10–12 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы осадков.

До конца 4 февраля в Москве ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и осадки в виде дождя и мокрого снега. В МЧС уточнили, что в столице прогнозируется гололед, налипание мокрого снега и гололедица.

На фоне непогоды автомобилистов призвали воспользоваться городским транспортом. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Синоптики спрогнозировали потепление 4 февраля в столице