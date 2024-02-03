Новый пик похолодания ожидается в столичном регионе через неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый пик похолодания ожидается в Москве в конце первой декады февраля, сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, ночь на субботу, 3 февраля, в столичном регионе оказалась морозной. К полуночи небо прояснилось, и температура начала понижаться. К 6:00 на ВДНХ столбики термометров опустились до минус 6 градусов. При этом на северо-западе Подмосковья было ниже минус 10 градусов.

"Это не последняя волна холода в текущем феврале, пик следующего похолодания придется на конец первой декады месяца", – предупредила Позднякова.

Он не исключила, что через неделю, 10 февраля, температура может опуститься ниже 20 градусов мороза.

3 февраля в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в столице будет в пределах от минус 1 до минус 3 градусов, а в Подмосковье – от плюс 1 до минус 4 градусов.

В ночь на 4 февраля температура в Москве опустится до минус 4 градусов, по области – до минус 6 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что на следующей неделе в Москву вернется зимняя погода. В частности, по прогнозу синоптика, в столице ожидается мороз до минус 16 градусов.

До этого специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в январе в Москве была морозная погода, однако месяц порадовал жителей столицы солнцем. Оно светило в течение 36 часов при норме 33 часа в месяц.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 5 февраля