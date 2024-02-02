Тульский сурок Сергей предсказал скорую весну

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Сурок Сергей из Тульского областного экзотариума предсказал скорую весну, сообщает РИА Новости со ссылкой на завотделом развития экзотариума Елену Курлыкову.

2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. По традиции, если день солнечный и сурок увидит собственную тень, то зима будет длиться еще 6 недель. Если же животное не увидит тени, то весна окажется ранней.

"Мы по-другому смотрим. Ставим ему кормушку, и если он выходит бодренько, весело к кормушке, значит, весна будет ранней. Если он вышел, вернулся, снова вышел – лениво, сонно себя ведет, значит, и весна будет нескоро", – подчеркнула Курлыкова.

По ее словам, за пять лет Сергей ни разу не ошибся. Вместе со своей подругой Наташей зверек попал в экзотариум пять лет назад и стал предсказателем. Сегодня ему поставили блюдце с грецкими орехами, капустой, грушами, яблоками, помидорами, болгарским перцем, морковкой и тыквой. Сергей вышел и съел завтрак.

"Значит, весна будет более чем замечательной", – сказала завотделом.

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