Минусовая температура ожидается в Москве 3 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей и гостей столицы ожидает минусовая температура в субботу, 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Как он уточнил, ночью 3 февраля столбики термометров опустятся до минус 3–5 градусов, днем температура составит минус 1–3 градуса.

"После сегодняшней слякоти все замерзнет и высока вероятность гололедицы. В воскресенье придет тепло", – подчеркнул метеоролог.

Синоптик отметил, что 1 февраля в городе прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах и тротуарах может быть гололедица. Атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что первые дни февраля в Москве ожидаются теплыми, температура достигнет плюс 3 градусов, однако с 7 февраля в столицу придет похолодание до минус 5 градусов.

При этом февраль в Москве будет на 3–4 градуса теплее климатической нормы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра.

Температура воздуха в столице может подняться до 3 градусов 1 февраля