Синоптик предупредил москвичей о похолодании с 7 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые дни февраля в Москве ожидаются теплыми, температура достигнет плюс 3 градусов, однако с 7 февраля в столицу придет похолодание до минус 5 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Во вторник будет переходный день, меняется циркуляция. И, начиная со среды, возвращается нормальная февральская погода, температура около минус 10 ночью, а днем около 4–5 градусов ниже нуля", – отметил он.

Как подчеркнул синоптик, днем 1 февраля температура поднимется на 7 градусов выше нормы и будет соответствовать мартовским значениям. Она составит от плюс 1 до плюс 3 градусов. В пятницу, 2 февраля, столбики термометров упадут до минус 1 градуса, а ночью 3 февраля они снизятся до минус 6 градусов.

"И вот тут все подмерзнет и будет значительная гололедица. А в воскресенье и понедельник опять оттепельная погода", – сказал метеоролог.

В предстоящие выходные в российской столице ожидается понижение атмосферного давления на 20 единиц ниже нормы. Как отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, 3 февраля прогнозируется 735 миллиметров ртутного столба, а 4 февраля – 727 миллиметров ртутного столба.

При этом февраль в Москве будет на 3–4 градуса теплее климатической нормы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра.

Ледяной дождь обрушится на Москву до утра 1 февраля