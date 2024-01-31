Температура в Москве может приблизиться к абсолютному максимуму 1 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в столице 1 февраля может приблизиться к максимальной для этой даты, сообщила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем официальном телеграм-канале.

"1 февраля температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму, который для этой даты составляет 3,1 градуса и принадлежит 2015 году. По температурному режиму погода будет соответствовать середине марта", – уточнила она в публикации.

Синоптик отметила, что температура выше нормы может быть характерна для всего последнего месяца зимы.

Также Позднякова заметила, что показатели этого года схожи с температурными значениями февраля и марта 2016 года – минус 0,6 градуса и 0,3 градуса тепла соответственно.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что минувший вторник, 30 января, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. В этот день температура поднялась до 2,1 градуса.

Кроме того, суточные рекорды тепла 30 января обновились в Калевале, Карелии, Вологде, Кологриве, Мезене и на острове Жижгин. В данных местах были побиты рекорды 1989 года.



Температура воздуха установится на нулевой отметке в столице 31 января