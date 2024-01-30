Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 2 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Объявленный в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до пятницы, 2 февраля. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предостережение будет действовать до 21:00 2 февраля. Также с 21:00 31 января до 21:00 1 февраля в Москве и области объявлено предупреждение о гололеде.

Между тем в столице наступила третья оттепель января, столбики термометра показали до плюс 0,8 градуса. Как уточнила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, с 23 по 29 января аномалия температуры удерживалась положительной, средняя составляет 4 градуса.

В первой декаде февраля погода в Москве будет выше климатической нормы и покажет плюсовые значения. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, начало следующего месяца ожидается теплым, также на фоне плюсовой температуры прогнозируется дождь.

Оттепель ожидается в Москве в конце января