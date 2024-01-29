Вильфанд рассказал, почему синоптики ошибаются в прогнозах погоды

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Ошибки в прогнозах погоды нельзя полностью исключать даже при использовании самого современного оборудования, заявил в интервью телеканалу Москва 24 научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что атмосфера – это особая субстанция и ни сейчас, ни через тысячу лет не может быть абсолютно точного прогноза. В качестве примера Вильфанд привел астрономию, где можно с большой точностью предсказать положение небесного тела на небосводе на тысячу лет вперед – и ошибка будет минимальна.

"А в газовой среде случайный фактор будет совершенно иначе реагировать. И описать его заранее невозможно. Понимаете, вот когда выпускается прогноз погоды – ну вот он совпадает с фактом. Ну это рутина, это обыденность. А вот если не осуществляется прогноз, то выступают негативные последствия", – добавил Вильфанд.

Синоптик также обратил внимание на то, что, как правило, оправдавшиеся прогнозы люди не замечают. А прогнозы не станут более точными, даже если заметно повысить качество прогностических схем, поскольку метеорология – это неточная наука, подчеркнул Вильфанд.

"Это такое противоречие между желанием и возможностью. Это всегда будет. И относиться к этому нужно совершенно спокойно", – резюмировал он.

Полное интервью с Романом Вильфандом смотрите на телеканале Москва 24 в понедельник, 29 января, в 18:30.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни почти во всех российских регионах прогнозируется температура выше климатической нормы. По словам Вильфанда, особенно это касается севера Европейской России, а также азиатской части страны.

При этом на юге страны значения прогнозируются около нормы, в Краснодарском крае столбики термометров будут соответствовать столице, уточнил он.



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