Облачная погода и мокрый снег ожидаются в Москве 31 января

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В среду, 31 января, в Москве прогнозируется облачная погода, местами ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, а в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 2 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Ранее сообщалось, что объявленный в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили до 21:00 пятницы, 2 февраля. Также с 21:00 31 января до 21:00 1 февраля в Москве и области объявлено предупреждение о гололеде.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в первой декаде февраля температура в Москве окажется выше климатической нормы и покажет плюсовые значения. По словам синоптика, февраль будет отличаться от декабря и января.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 31 января