Третья оттепель января наступила в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Третья оттепель января состоялась в Москве. Температура воздуха поднялась до плюс 0,8 градуса, сообщила в своем телеграм-канале специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"За период с 23 по 29 января аномалия температуры воздуха удерживалась положительной, средняя составляет 4 градуса", – отметила синоптика.

По словам синоптика, последний день месяца, 31 января, в столице ожидается теплее нормы почти на 4 градуса. Снежный покров уже начал оседать, добавила метеоролог.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в первой декаде февраля температура в Москве окажется выше климатической нормы и покажет плюсовые значения. Начало февраля ожидается теплым, также на фоне плюсовой температуры прогнозируется дождь. Шувалов добавил, что столбики термометров будут показывать на 3–4 градуса выше нормы.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о похолодании, которое придет в Москву к выходным, 3 и 4 февраля. Погода вернется к климатической норме, добавил синоптик.

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