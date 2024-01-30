Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до утра 31 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности, введенный на фоне гололедицы, до утра среды, 31 января. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения – до 08:00 31 января. Гололедица на дорогах", – сообщается в публикации.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в столице на этой неделе температура воздуха будет выше климатической нормы на 3–5 градусов. Во вторник, 30 января, ожидается мокрый снег.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании, которое придет в Москву к выходным, 3 и 4 февраля.



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