Россиян призвали не ждать прихода весенней погоды в начале марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Весенняя погода не придет в Россию в начале марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что март в России – это зимний месяц, столбики термометров поднимаются до 15 градусов тепла только во второй половине апреля. По словам метеоролога, весна будет "обычной" или несколько теплее.

Кроме того, Вильфанд подчеркнул, что синоптики могут дать точный прогноз погоды только на неделю, далее значительно возрастает вероятность ошибок, прогнозы могут выпускаться в самом общем виде. Метеорологические предположения сбываются только в 70% случаев, уточнил он. Синоптик выразил надежду, что через 100 лет показатель поднимется до 75%.

Специалист добавил, что 15–20 марта будет выпущен прогноз на вегетационный период – с апреля по сентябрь включительно.

Ранее Вильфанд рассказал, что весенняя погода придет в столицу в четверг, 1 февраля. В дневное время в этот день температура в Москве будет колебаться в диапазоне от 1 до 3 градусов, а в Подмосковье она может подняться до 4 градусов.

При этом, по данным синоптика, похолодание придет в Москву к выходным, 3 и 4 февраля. Так, 3 февраля будет облачно, небольшой снег, ночью – минус 11 – минус 6, а днем – минус 6 – минус 2.

Вильфанд объяснил, почему синоптики ошибаются в своих прогнозах