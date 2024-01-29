Резкое похолодание прогнозируется в Москве к выходным

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Похолодание придет в Москву к выходным, 3 и 4 февраля. Погода вернется к климатической норме, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"После очень теплой весенней погоды 1 февраля понижение температуры покажется очень резким. По оценкам, возвращение к норме прогнозируется к выходным. 3 февраля будет облачно, небольшой снег, ночью – минус 11 – минус 6, а днем – минус 6 – минус 2", – отметил он.

Как подчеркнул синоптик, 4 февраля ожидаются умеренная погода, небольшой снег и юго-западный ветер. Вместе с тем во второй половине текущей недели произойдет резкое падение атмосферного давления.

По словам метеоролога, утром 1 февраля давление составит около 758–760 миллиметров ртутного столба, однако к концу 2 февраля оно снизится на 20 миллиметров, а 3 февраля упадет еще на несколько миллиметров.

"Конечно, ничего от этого не случится, но падение резкое, примерно на 20–25 миллиметров за 60 часов", – добавил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что весенняя погода придет в столицу в четверг, 1 февраля. В дневное время в этот день температура в Москве будет колебаться в диапазоне от 1 до 3 градусов, а в Подмосковье она может подняться до 4 градусов. На следующий день, 2 февраля, ночью ожидается от минус 5 до 0 градусов, а днем – от минус 4 до 1 градуса, заметил синоптик.

Синоптики спрогнозировали в Москве потепление до 4 градусов к середине недели