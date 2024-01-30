Синоптик пообещал москвичам нетипичную погоду в первой декаде февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первой декаде февраля температура в Москве окажется выше климатической нормы и покажет плюсовые значения. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Как он отметил, февраль будет отличаться от декабря и января.

"Декабрь и январь начинались сильными холодами. А февраль нарушит эту традицию и сильно нас удивит. Это совершенно нетипично для этого месяца", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, начало февраля ожидается теплым, также на фоне плюсовой температуры прогнозируется дождь. Шувалов добавил, что столбики термометров будут показывать на 3–4 градуса выше нормы, а днем температура может достичь плюсовых значений.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в столице на неделе с 29 января температура воздуха будет выше климатической нормы на 3–5 градусов. Во вторник, 30 января, прогнозируется мокрый снег с моросью.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о похолодании, которое придет в Москву к выходным, 3 и 4 февраля. Погода вернется к климатической норме, добавил синоптик.

Оттепель ожидается в Москве в конце января