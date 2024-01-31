Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ледяного дождя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В связи с прогнозируемым ледяным дождем в Москве в ночь на 1 февраля Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте метеорологической организации.

Предупреждение будет действовать до 09:00 1 февраля. Более того, Гидрометцентр информировал жителей столицы о высокой вероятности образования наледи на дорогах.

Ранее предупреждение о неблагоприятных погодных условиях выпустил столичный главк МЧС РФ. В случае необходимости в ведомстве рекомендовали жителям столицы обращаться по телефону 101 или единому номеру доверия МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Столичный Дептранс в связи с ожидающимся ледяным дождем рекомендовал автомобилистам соблюдать правила безопасности на дорогах. Водителей транспортных средств попросили быть внимательными, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.



"Атмосфера": снег ожидается в Москве 1 февраля