Синоптик предупредила москвичей о гололедице до полудня 1 февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В связи с мокрым снегом и дождем в ночь на 1 февраля до полудня четверга в Москве сохранится гололедица. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Причиной осадков в ночь на четверг станет теплый атмосферный фронт. Температура воздуха при этом окажется отрицательной, в городе прогнозируется от -1 до -3 градусов.

"Это приведет к гололеду продолжительностью 3–4 часа. На дорогах образовавшаяся гололедица может удерживаться часов до 10–12, пока температура воздуха не станет положительной", – отметила синоптик.

В связи с прогнозируемой гололедицей Позднякова призвала автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах и передвигаться с осторожностью.

Ранее аналогичное предупреждение выпустил столичный главк МЧС РФ. В случае необходимости в ведомстве рекомендовали жителям столицы обращаться по телефону 101 или единому номеру доверия МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.



Ледяной дождь и гололед спрогнозировали в Москве в ночь на 1 февраля