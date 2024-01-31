Ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве в ночь на 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ледяной дождь и гололед ожидаются ночью 1 февраля в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Москве.

На этом фоне водителей призвали снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать резких маневров.

В случае необходимости ведомство рекомендовало звонить по телефону 101 или единому номеру доверия МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

В предстоящие выходные в российской столице ожидается понижение атмосферного давления на 20 единиц ниже нормы. Как отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, 3 февраля прогнозируется 735 миллиметров ртутного столба, а 4 февраля – 727 миллиметров ртутного столба.

При этом февраль в Москве будет на 3–4 градуса теплее климатической нормы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра.

"Атмосфера": ноль градусов ожидается в Москве вечером 31 января