ЦОДД призвал автомобилистов избегать резких маневров из-за ледяного дождя

Фото: Москва 24/Александр Авилов

ЦОДД призвал автомобилистов соблюдать правила безопасности на дорогах из-за ледяного дождя, который прогнозируется в ночь на 1 февраля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В частности, следует быть внимательными, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

По возможности для поездок по городу в четверг, 1 февраля, лучше использовать городской транспорт. В ведомстве подчеркнули, что метро, МЦК и МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам.

Водителей большегрузов попросили планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили.

Ледяной дождь и гололед ожидаются ночью 1 февраля в столице. В случае необходимости рекомендуется звонить по телефону 101 или единому номеру доверия МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

В предстоящие выходные в российской столице ожидается понижение атмосферного давления на 20 единиц ниже нормы. Как отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, 3 февраля прогнозируется 735 миллиметров ртутного столба, а 4 февраля – 727 миллиметров ртутного столба.

При этом февраль в Москве будет на 3–4 градуса теплее климатической нормы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра.

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