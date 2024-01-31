Февраль в Москве будет на 3–4 градуса теплее нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Февраль в Москве ожидается на 3–4 градуса теплее климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"<...> вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра", – отметил синоптик.

По словам Тишковца, снежный покров будет увеличиваться и составит 50–60 сантиметров.

"Недаром в России февраль называется "снежень", – добавил метеоролог.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что температура в столице 1 февраля может приблизиться к максимальной для этой даты. Она уточнила, что рекорд был установлен в 2015 году, когда температура поднялась до 3,1 градуса.

До этого специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что минувший вторник, 30 января, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. В этот день температура поднялась до 2,1 градуса.

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